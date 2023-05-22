Лондонский «Арсенал» готов выслушать предложения по своему центральному защитнику и одному из старожилов команды – Робу Холдингу. По информации Football Insider, «канониры» намерены укрепить грядущим летом центр обороны – он сильно пострадал у команды, когда в марте из-за травмы выбыл основной защитник Вильям Салиба.

Холдингу 27 лет, защитник находится в «Арсенале» с лета 2016 года. Активно играть за команду в АПЛ он начал только ближе к проваленной «канонирами» концовке сезона, всего в рамках лиги у него 14 матчей, в которых он отличился одним голом.

Помимо этого, Холдинг провёл 10 матчей за «Арсенал» в рамках других официальных турниров.

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