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Два гранда Серии А лидируют в борьбе за Балогуна

08 Июня 2023 • 02:33 Комментировать
Арсенал
5:0
Вулверхэмптон
окончен

Нападающий лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун нужен «Интеру» и «Милану».

21-летний игрок успешно провёл финишировавший сезон, выступая на правах аренды за французский «Реймс». Считается, что у форварда нет будущего в «Арсенале», поэтому «канонирам», похоже, придётся продать его в предстоящее трансферное окно. По сведениям издания Daily Mail, в настоящий момент в споре за Балогуна лидируют итальянские «Интер» и «Милан», также сообщается об интересе «Ромы». В недавнем прошлом среди претендентов на футболиста фигурировали «Наполи» и «РБ Лейпциг».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фоларина Балогуна в 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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