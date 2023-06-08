Два гранда Серии А лидируют в борьбе за Балогуна

Нападающий лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун нужен «Интеру» и «Милану».

21-летний игрок успешно провёл финишировавший сезон, выступая на правах аренды за французский «Реймс». Считается, что у форварда нет будущего в «Арсенале», поэтому «канонирам», похоже, придётся продать его в предстоящее трансферное окно. По сведениям издания Daily Mail, в настоящий момент в споре за Балогуна лидируют итальянские «Интер» и «Милан», также сообщается об интересе «Ромы». В недавнем прошлом среди претендентов на футболиста фигурировали «Наполи» и «РБ Лейпциг».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фоларина Балогуна в 25 млн евро.