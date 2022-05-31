Федотов — о будущем: «Прошу вас, не мучайте меня»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о своём будущем.

Ранее сообщалось, что Федотов может возглавить московское «Динамо».

«Прошу вас, не мучайте вопросами о моём будущем», — заявил Федотов в интервью «Матч ТВ».

Также специалист считает очень важным сохранить нынешний состав команды, а также усилиться новыми футболистами для того, чтобы составить конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне.

Напомним, по итогам прошедшего сезона РПЛ подопечные Федотова заняли второе место в турнирной таблице, отстав от чемпиона страны «Зенита» на девять очков. Этот результат стал наивысшим достижением в истории «Сочи».