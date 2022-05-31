Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов — о будущем: «Прошу вас, не мучайте меня»

31 Мая 2022 • 16:25 Комментировать
Динамо Москва
1:5
Сочи
окончен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался о своём будущем.

Ранее сообщалось, что Федотов может возглавить московское «Динамо».

«Прошу вас, не мучайте вопросами о моём будущем», — заявил Федотов в интервью «Матч ТВ».

Также специалист считает очень важным сохранить нынешний состав команды, а также усилиться новыми футболистами для того, чтобы составить конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне.

Напомним, по итогам прошедшего сезона РПЛ подопечные Федотова заняли второе место в турнирной таблице, отстав от чемпиона страны «Зенита» на девять очков. Этот результат стал наивысшим достижением в истории «Сочи».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владимир Федотов Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Мая
16:57 · Россия. Премьер-лига
«Герта» хочет видеть у себя Моро эксклюзив
16:39 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Бикфалви хочет перейти в российский топ-клуб»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Федотов — о будущем: «Прошу вас, не мучайте меня»
15:42 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» могут усилиться игроком сборной Молдовы
15:22 · Россия. Премьер-лига
Губерниев рассказал, какой поступок Дзюбы сможет возбудить болельщиков 3
14:55 · Россия. Премьер-лига
Федотов — главный кандидат на пост тренера «Динамо»
14:27 · Россия. Премьер-лига
Стало известно имя главного кандидата на пост наставника «Уфы»
14:11 · Россия. Премьер-лига
Рыбус покинул «Локомотив»
13:21 · Россия. Премьер-лига
«Урал» подписал контракт с защитником «СКА-Хабаровска»
13:11 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: «До сих пор не отошёл от последних минут матча с «Оренбургом»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Уфы» официально покинул команду
12:42 · Россия. Премьер-лига
Карпов вернулся в ЦСКА
12:34 · Россия. ФНЛ
Экс-тренер «Балтики» может возглавить «СКА-Хабаровск» эксклюзив
12:28 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Динамо» может продолжить карьеру в Бундеслиге эксклюзив
12:13 · Россия. Премьер-лига
«Факел» продлил контракт с Акбашевым
Все новости
Рекомендуем