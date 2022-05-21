Лесовой оставил «Динамо» в меньшинстве в матче против «Сочи»

В эти минуты проходит заключительный 30-й тур РПЛ, в котором «Динамо» на «ВТБ Арене», принимает «Сочи».

На 8-й минуте Кристиан Нобоа отправил мяч в свои ворота. После этого сразу четыре мяча побывали в воротах «Динамо». За «Сочи» отличились полузащитники Артур Юсупов, Кристиан Нобоа, и дубль на свой счёт записал форвард Матео Касьерра. Стоит отметить, все голы были забиты в первом тайме.

На второй тайм обе команды вышли с запредельным настроем. Возможно, это и сыграло роль на 57-й минуте. Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой нарушил правила в центре поля и получил прямую красную карточку.

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