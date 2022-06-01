Чичерин — об уходе из «Динамо»: «У меня нет цензурных слов»

Бывший защитник «Динамо» Никита Чичерин рассказал о своём уходе из московского клуба в 2013 году.

В разговоре со Sport24 Чичерин признался, что не планировал покидать «Динамо», поэтому решение клуба разорвать действующий контракт стало для футболиста шоком.

«У меня нет цензурных слов. За месяц до конца первого круга мне позвонил агент и сказал, что «Динамо» хочет разорвать со мной контракт. Напомню: за полгода до этого меня продлили на три года. Я ответил: «Что за бред? У меня 2,5 года контракта ещё». 10 декабря расторг контракт с клубом, получил небольшую компенсацию — ну и всё», — заявил Чичерин.

Наппомним, защитник является воспитанником «бело-голубых». Футболист защищал цвета «Динамо» в период с 2008 по 2013 год. В настоящий момент 31-летний Чичерин выступает за клуб «Истиклол» из Душанбе.