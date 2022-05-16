Сёмин: «Динамо» важно выиграть оба последних матча

Экс-главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о перспективах «Динамо» в конце сезона.

«Будет успех — можем сказать, что все замечательно, молодцы. Не будет успеха — будут вопросы», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Бывший наставник «железнодорожников» отметил, что для «Динамо» важны оба оставшихся матча. Если они не проиграют «Сочи», то получат серебряные медали чемпионата России, после этого будет финал Кубка России со «Спартаком».

По мнению специалиста, результат оценивается только через трофеи и положения в турнирной таблице.

Матч между «Динамо» и «Сочи» пройдет 21 мая в рамках 30-го тура РПЛ.

Финал Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» запланирован на 29 мая.