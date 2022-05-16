Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «Динамо» важно выиграть оба последних матча

16 Мая 2022 • 16:30 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
21.05 17:00

Экс-главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о перспективах «Динамо» в конце сезона.

«Будет успех — можем сказать, что все замечательно, молодцы. Не будет успеха — будут вопросы», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Бывший наставник «железнодорожников» отметил, что для «Динамо» важны оба оставшихся матча. Если они не проиграют «Сочи», то получат серебряные медали чемпионата России, после этого будет финал Кубка России со «Спартаком».

По мнению специалиста, результат оценивается только через трофеи и положения в турнирной таблице.

Матч между «Динамо» и «Сочи» пройдет 21 мая в рамках 30-го тура РПЛ.

Финал Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» запланирован на 29 мая.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Юрий Сёмин Кубок России Сочи РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Мая
17:10 · Россия. Премьер-лига
Попов: Я не верю, что «Рубин» покинет РПЛ
16:43 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Не вижу, за счёт чего «Спартак» может побеждать
16:30 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Динамо» важно выиграть оба последних матча
16:18 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: Хорошо, что Салихова так переживает за команду
16:16 · Россия. Премьер-лига
Смородская назвала причину неудач «Рубина»
16:09 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Рубин» сам во всём виноват
16:02 · Россия. Премьер-лига
Булатов: «Хлусевич очень хорош в разрушении, но на позиции латераля ему не хватает техники»
15:52 · Россия. Премьер-лига
Смородская дала совет Дзюбе 1
15:29 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв — о фейке с Дзюбой: «Безобразие! Всё изуродовали, всё исковеркали»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Дзюба всё всем доказал
15:13 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Спартака» рассказал, каким вратарём лучше усилиться «Зениту» вместо Лантратова 2
15:12 · Россия. Премьер-лига
Салихова: Будь воля КДК, посадили бы «Спартак» в автозаки, а не на карточки 1
14:58 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов о будущем Шатова: Он сам должен решить, хочет ли остаться в команде
14:43 · Россия. Премьер-лига
Агент Жиго: Мой клиент не покинет «Спартак» до окончания сезона
14:17 · Россия. Премьер-лига
Малюков: Березуцким нужно дать шанс
Все новости
Рекомендуем