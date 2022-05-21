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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов спрогнозировал точный счёт матча «Динамо» - «Сочи»

21 Мая 2022 • 10:35 Комментировать
Динамо Москва
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Сочи
Через 5 ч. 40 мин.

В заключительном туре чемпионата России решится судьба серебряных медалей. Комплект наград разыграют между собой московское «Динамо» и «Сочи». Своим мнением по этому поединку поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«Сойдутся две играющие команды. Ожидаю футбол высокого уровня. Думаю, «бело-голубые» сумеют не проиграть и отстоять серебро. 1:1», - передает слова аналитика Sportbox.

Поединок состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 21 мая. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по местному времени.

Перед 30-м туром команды имеют одинаковое количество очков, однако «бело-голубые» опережаю южан по дополнительным показателям.

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