Бубнов спрогнозировал точный счёт матча «Динамо» - «Сочи»

В заключительном туре чемпионата России решится судьба серебряных медалей. Комплект наград разыграют между собой московское «Динамо» и «Сочи». Своим мнением по этому поединку поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«Сойдутся две играющие команды. Ожидаю футбол высокого уровня. Думаю, «бело-голубые» сумеют не проиграть и отстоять серебро. 1:1», - передает слова аналитика Sportbox.

Поединок состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 21 мая. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по местному времени.

Перед 30-м туром команды имеют одинаковое количество очков, однако «бело-голубые» опережаю южан по дополнительным показателям.