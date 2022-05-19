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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генеральный директор «Динамо» назначен главой рабочей группы по Кубку РПЛ

19 Мая 2022 • 19:50 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
21.05 17:00

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров назначен председателем рабочей группы по Кубку лиги.

По информации «РБ Спорт», Пивоваров в ближайшее время должен собрать рабочую группу, которая займется разработкой нового турнира для российский команд.

Источник сообщает, что презентация Кубка лиги была отправлена в клубы еще на прошлой неделе, в ней была информация о возможном формате и денежном вознаграждении.

Турнир должен быть запущен в следующем сезоне, чтобы компенсировать отсутствие матчей в европейских турнирах.  

Ранее в СМИ сообщалось о том, что на групповом этапе розыгрыша, клубы будут получать деньги за победу и ничью.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Павел Пивоваров Кубок РПЛ
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ДИНАМО МОСКВА СОЧИ
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