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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Погребняк: «Сочи» мощно выступает в этом сезоне, но «Динамо» будет играть при своих болельщиках

21 Мая 2022 • 12:34 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
Через 3 ч. 3 мин.

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Павел Погребняк рассказал журналистам о том, чего ожидает от предстоящего матча между «Динамо» и «Сочи».

Погребняк сказал «Чемпионату», что сочинская команда очень мощно выступает в этом сезоне. Экс-игрок отметил, что «барсы», как и «Динамо», заслуживают вторую строчку по итогам сезона, но фаворитом в борьбе за серебряные медали всё равно являются динамовцы, которые будут в последнем матче играть при своих болельщиках.

Напомним, что встреча между «Динамо» и «Сочи» состоится сегодня в 17.00 по московскому времени. Подопечным Владимира Федотова необходима только победа для того, чтобы занять вторую строчку.

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Динамо Москва Павел Погребняк Сочи
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