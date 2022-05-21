Погребняк: «Сочи» мощно выступает в этом сезоне, но «Динамо» будет играть при своих болельщиках

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Павел Погребняк рассказал журналистам о том, чего ожидает от предстоящего матча между «Динамо» и «Сочи».

Погребняк сказал «Чемпионату», что сочинская команда очень мощно выступает в этом сезоне. Экс-игрок отметил, что «барсы», как и «Динамо», заслуживают вторую строчку по итогам сезона, но фаворитом в борьбе за серебряные медали всё равно являются динамовцы, которые будут в последнем матче играть при своих болельщиках.

Напомним, что встреча между «Динамо» и «Сочи» состоится сегодня в 17.00 по московскому времени. Подопечным Владимира Федотова необходима только победа для того, чтобы занять вторую строчку.