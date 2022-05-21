«Сочи» впервые в истории выиграл серебро РПЛ! Команда Федотова уничтожила «Динамо» Шварца в Москве

«Динамо» и «Сочи» сошлись в битве за вторую строчку РПЛ.

Эх, раньше бы этот матч вызвал куда больше огня. Битва за Лигу чемпионов – так можно было бы охарактеризовать игру за второе место. Тут и главный клубный турнир, и деньги другие, и соперники, интерес. Но теперь матч «Динамо» и «Сочи» превратился скорее в битву за престиж, всё-таки звание серебряного призёра РПЛ тоже звучит неплохо. Но реальных дивидендов более на даёт.

«Сочи» уже выдал лучший сезон в истории, обеспечив себе хоть какие-то медали до последнего тура. А «Динамо» скорее поглядывало на предстоящий финал Кубка России, поэтому битва за второе место получилась на столь яркой. Хотя составы были максимально боевые. Только присутствие на скамейке запасных Жоаозиньо у «Сочи» и Дениса Макарова у «Динамо» вызывало микроскопический вопросы.

Хозяева начали матч очень резво. Уже на шестой минуте мог открыть счёт Шиманьски, филигранно исполнивший штрафной удар. Мяч летел под штангу и только сейв Адамова сохранил нули на табло. Правда, ненадолго. «Динамо» исполнил один угловой, второй и забило. Фомина потеряли на дальней штанге, диагональ прошла именно на Даниила, а тот с помощью рикошета от Нобоа поразил цель. Москалёв посмотрел эпизод на момент офсайда и засчитал гол, точнее автогол Кристиана – 1:0.

Но далее «Динамо» будто заснуло, удовлетворившись резвым началом. Юсупов от левого угла штрафной площади вывернул классный кросс на Касьерру, Матео обязан был сравнивать счёт, но ударом с метра умудрился попасть в перекладину. Чуть позже за него работу сделал сам Юсупов, оформивший шикарный гол. От угла поля пошёл заброс на Артура, а тот отклонил корпус, примерился и классно пробил с лёту, отправив мяч в сетку рикошетом от перекладины – 1:1.

А спустя ещё шесть минут «Сочи» уже вёл в счёте. Касьерра наконец исполнил работу чистого форварда, сыграв на добивании после мощнейшего выстрела Ангбана. Тот попал в штангу, а Матео головой буквально занёс мяч в ворота – 1:2. «Динамо» было просто шокировано и никаких контратакующих действий не предпринимало в эти минуты. А «Сочи» не тушевался, добивал соперника.

Третий гол настиг москвичей перед перерывом. Нобоа шикарным «черпачком» вывел Касьерру один на один с Лещуком, Матео чётко реализовал эпизод, пробив под штангу – 1:3. А затем последовал и нокаутирующий удар. Касьерра обыграл Лещука, наткнувшись на руку голкипера и заработав пенальти. Кристиан Нобоа с 11 метров пробил по центру, но Лещука переиграл – 1:4. Шварц мощно зарядил команду, «Динамо» бросилось отыгрываться, но так и не создало значимых моментов.

А последнюю надежду убил Лесовой, чуть не порвавший ахилл Ангбану. Арбитр сначала показал жёлтую карточку, но посмотрел повтор и вердикт изменил – прямая красная Даниилу. Потом и «Сочи» приложил руку, забив пятый. Цаллагов одной передачей вспорол оборону, Заика прострелил, а Касьерра занёс мяч в ворота с метра, оформив хет-трик – 1:5.

Просто феноменальная победа «Сочи» над «Динамо» приносит южной команде исторический результат – серебряные медали чемпионата России. Браво Владимиру Федотову и его команде!