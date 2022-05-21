Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» впервые в истории выиграл серебро РПЛ! Команда Федотова уничтожила «Динамо» Шварца в Москве

21 Мая 2022 • 18:56 Комментировать
Динамо Москва
1:5
Сочи
окончен

«Динамо» и «Сочи» сошлись в битве за вторую строчку РПЛ.

Протокол игры  
Динамо Москва 1:5Сочи
(1:0) Нобоа Кристиан8'   
  27'Юсупов Артур (1:1)
  33'Касьерра Матео (1:2)
  40'Касьерра Матео (1:3)
  45'Нобоа Кристиан (1:4)
  68'Касьерра Матео (1:5)
Лещук ИгорьВарела ГильермоБальбуэна ФабианЕвгеньев РоманСкопинцев Дмитрий  72' (Гладышев Ярослав (  72') Моро Никола  46' (Тюкавин Константин (  46') Шиманьски Себастиан  72' (Паршивлюк Сергей (  72') Фомин ДаниилЗахарян Арсен  72' (Кутицкий Александр (  72') Смолов Фёдор  65' (Грулёв Вячеслав (  65') Лесовой Даниил   57'
Запасные: Будачев ИванСазонов СабаМакаров ДенисПлиев ЗаурбекСулаквелидзе ГеоргийОсокин ДенисШунин Антон
Адамов ДенисДркушич Ваня  81' (Прохин Данила (  81') РодригаоТерехов Сергей   45'Маргасов Тимофей   58'  61' (Заика Кирилл (  61') Цаллагов ИбрагимНобоа КристианМакарчук АртёмАнгбан Викторьен  62' (Бурмистров Никита (  62') Юсупов Артур  80' (Юрганов Игорь (  80') Касьерра Матео  69' (Мелкадзе Георгий (  69')
Запасные: Джанаев СосланЖоаозиньо РамосЗаболотный НиколайВоробьёв Дмитрий Дмитриевич
21 мая. Стадион "ВТБ Арена".

 

Эх, раньше бы этот матч вызвал куда больше огня. Битва за Лигу чемпионов – так можно было бы охарактеризовать игру за второе место. Тут и главный клубный турнир, и деньги другие, и соперники, интерес. Но теперь матч «Динамо» и «Сочи» превратился скорее в битву за престиж, всё-таки звание серебряного призёра РПЛ тоже звучит неплохо. Но реальных дивидендов более на даёт.

«Сочи» уже выдал лучший сезон в истории, обеспечив себе хоть какие-то медали до последнего тура. А «Динамо» скорее поглядывало на предстоящий финал Кубка России, поэтому битва за второе место получилась на столь яркой. Хотя составы были максимально боевые. Только присутствие на скамейке запасных Жоаозиньо у «Сочи» и Дениса Макарова у «Динамо» вызывало микроскопический вопросы.

Хозяева начали матч очень резво. Уже на шестой минуте мог открыть счёт Шиманьски, филигранно исполнивший штрафной удар. Мяч летел под штангу и только сейв Адамова сохранил нули на табло. Правда, ненадолго. «Динамо» исполнил один угловой, второй и забило. Фомина потеряли на дальней штанге, диагональ прошла именно на Даниила, а тот с помощью рикошета от Нобоа поразил цель. Москалёв посмотрел эпизод на момент офсайда и засчитал гол, точнее автогол Кристиана – 1:0.

Но далее «Динамо» будто заснуло, удовлетворившись резвым началом. Юсупов от левого угла штрафной площади вывернул классный кросс на Касьерру, Матео обязан был сравнивать счёт, но ударом с метра умудрился попасть в перекладину. Чуть позже за него работу сделал сам Юсупов, оформивший шикарный гол. От угла поля пошёл заброс на Артура, а тот отклонил корпус, примерился и классно пробил с лёту, отправив мяч в сетку рикошетом от перекладины – 1:1.

А спустя ещё шесть минут «Сочи» уже вёл в счёте. Касьерра наконец исполнил работу чистого форварда, сыграв на добивании после мощнейшего выстрела Ангбана. Тот попал в штангу, а Матео головой буквально занёс мяч в ворота – 1:2. «Динамо» было просто шокировано и никаких контратакующих действий не предпринимало в эти минуты. А «Сочи» не тушевался, добивал соперника.

Третий гол настиг москвичей перед перерывом. Нобоа шикарным «черпачком» вывел Касьерру один на один с Лещуком, Матео чётко реализовал эпизод, пробив под штангу – 1:3. А затем последовал и нокаутирующий удар. Касьерра обыграл Лещука, наткнувшись на руку голкипера и заработав пенальти. Кристиан Нобоа с 11 метров пробил по центру, но Лещука переиграл – 1:4. Шварц мощно зарядил команду, «Динамо» бросилось отыгрываться, но так и не создало значимых моментов.

А последнюю надежду убил Лесовой, чуть не порвавший ахилл Ангбану. Арбитр сначала показал жёлтую карточку, но посмотрел повтор и вердикт изменил – прямая красная Даниилу. Потом и «Сочи» приложил руку, забив пятый. Цаллагов одной передачей вспорол оборону, Заика прострелил, а Касьерра занёс мяч в ворота с метра, оформив хет-трик – 1:5.

Просто феноменальная победа «Сочи» над «Динамо» приносит южной команде исторический результат – серебряные медали чемпионата России. Браво Владимиру Федотову и его команде!
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва 1.78 4.00 4.20
Идет 102 минута Рубин 1:2 Уфа
окончен Химки 2:1 Спартак Москва
окончен Краснодар 1:1 Ахмат 2.55 3.75 2.60
окончен Динамо Москва 1:5 Сочи
окончен Нижний Новгород 1:0 Зенит 3.20 3.30 2.30
окончен ЦСКА Москва 4:0 Ростов 1.73 4.00 4.50
окончен Арсенал Тула 1:2 Урал
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
19:03 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» на последней минуте вырвал ничью в матче с «Ахматом»
19:02 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» скромно победил в Самаре в матче с обилием моментов
19:01 · Россия. Премьер-лига
Агаларов – лучший бомбардир РПЛ в сезоне-2021/22
18:55 · Россия. Премьер-лига
«Урал» выиграл в Туле и сохранил место в элите
18:54 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» на последних минутах забила «Рубину», команда Слуцкого вылетает в ФНЛ
18:45 · Россия. ФНЛ
«Торпедо» показало раздевалку после выхода в РПЛ видео
18:44 · Россия. Премьер-лига
Как «Динамо» пропустило пятый гол, у Касьерры хет-трик - видео
18:42 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Динамо» покидают стадион во время матча против «Сочи»
18:28 · Россия. Премьер-лига
Лесовой оставил «Динамо» в меньшинстве в матче против «Сочи»
18:23 · Россия. Премьер-лига
Фанаты «Зенита» скандируют: «Дзагоев – пёс» в матче против «Нижнего Новгорода» видео
18:16 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев впервые объяснил своё решение покинуть ЦСКА
18:07 · Россия. Премьер-лига
«Химки» забили два гола подряд и уже обыгрывают «Спартак» - видео видео
18:02 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» громит «Динамо», забив 4 гола подряд, - видео видео
16:59 · Россия. ФНЛ
«Алания», «Енисей» и «Нефтехимик» завершили сезон победами
16:34 · Россия. Премьер-лига
Дзюба - в атаке «Зенита» на матч с «Нижним Новгородом»
Все новости
Рекомендуем