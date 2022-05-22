Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин поделился в интервью «Евро-Футбол.Ру» мнением о матче с «Сочи» и подвел итоги выступления бело-голубых в чемпионате.

- Почему случилось разгромное поражение от «Сочи»?

- Я не ожидал такого счета. Но в футболе нужно уметь бороться за высокие места. Нужен опыт. Это важный момент. «Динамо» с этим не справилось. Причем это вопрос не вчерашнего матча. Все началось за пять туров до окончания чемпионата. Команда реально претендовала на чемпионство, но в этих турах произошел сбой, если мягко говорить. А если называть вещи своими именами, то «Динамо» просто провалилось. Об этом ярко говорит разница забитых и пропущенных мячей.

- В последних четырех матчах пропущено шестнадцать голов. Почему «Динамо» много пропускает в конце сезона?

- А если брать пять матчей, то пропущено семнадцать мячей. С таким результатом игры в обороне, претендовать на золото нереально. Хотя команда все равно заняла высокое место. Последний раз в призах были в 2008 году. А сейчас в концовке сезоне не справилась динамовская молодежь. Прежде всего, с волнением.

- Если команда так много припускает, нужны ли перемены во вратарской линии или в обороне?

- Конечно, вратари должны выручать. Но серьезные проблемы именно в линии защиты. В атаке команда играет остро. Тут все хорошо, потому что игра впереди атакующая, молодые ребята себя проявляют. Игру «Динамо» в нападении можно назвать красивой. Но без обороны результатов не будет, поэтому нужны серьезные изменения. Особенно это касается центральной зоны. Тут просто провал. Поэтому усилить в первую очередь надо именно эту линию. Если даже сравнивать с «Сочи», мне очень понравился центральный защитник Родриго. Его ни разу никто не обыграл. Даже ребята, которые обладают скорость. Он их технично отсекал от мяча. В «Динамо» такого игрока нет.

- Что скажете о психологии «Динамо»? Сандро Шварц после матча сказал, что когда ход игры стал разворачиваться в сторону «Сочи», его команда оказалась не готова к этому.

- Это вопрос больше к тренеру. Меня тоже это удивило. Начали хорошо, быстро забили, имели пару моментов, а потом просто провалились. У меня есть другие вопросы к тренеру, потому что некоторые футболисты просто провалились.

- Кого имеете в виду?

- Например, Лесового. Его вообще не было заметно. Я не понимаю, почему. Парень интересный, но он много пропустил. А с «Сочи» была игра, которая стоила очень дорого. Ясно, что третье место – это тоже хорошо, но серебро, конечно, лучше. Шварц просто не угадал с составом. А когда выпадают два – три игрока, это сложно. Можно предъявить претензии к Захаряну по концовке чемпионата, но он первый год играет в составе «Динамо». Он молод, понятно, что где-то его не хватило. Шиманьски провалился в матче с «Сочи».

- Какие вопросы у вас по игре Захаряна?

- В сезоне он был одним из лучших, если не лучший в команде, но он подустал. Сейчас начали говорить о том, что «Динамо» думало о Кубке России, но это все ерунда. Вчера борьба шла за серебряные медали. И мне кажется, что в уме команда все-таки держала то, что ничья будет тоже приемлемым результатом, и гости позволят ее добыть. Но сочинцы просто удивили, особенно в первом тайме. Они были нацелены на результат, и переиграли соперника в голове. Они больше хотели получить серебро.

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- Подведите итоги сезона. Насколько он успешен для «Динамо»?

- Конечно, сезон успешный. Есть медали спустя четырнадцать лет. Плюс команда вышла в финал Кубка России. Это один из лучших сезонов за последние годы.

- У вас есть опасения перед финалом со «Спартаком»?

- Надеюсь, команда сделает выводы. Но выбор в обороне у Шварца не очень большой. Особенно в центральной зоне. Там играет Евгеньев – свой футболист, но сейчас к игрокам очень высокие требования в плане физики и функционала. Нужна хорошая скорость, а Евгеньев этими качествами не обладает. В ситуации с четвертым мячом от «Сочи» мы это лишний раз увидели. Этот момент показал его недостатки.

- Кроме центральной зоны обороны, какие позиции «Динамо» надо укрепить летом?

- Это вопрос к тренеру. Шварц назовет необходимые позиции, которые надо усилить. Но не думаю, что вперед надо кого-то искать. Там молодые, техничные ребята.

Елена Григорьевская