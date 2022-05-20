Радимов: «Буду болеть за «Сочи» в игре против «Динамо»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от заключительного 30-го тура нынешнего розыгрыша РПЛ.

Экс-футболист назвал «Уфу» фаворитом матча с «Рубином», а также признался, что будет болеть за «Сочи» в битве за серебро против «Динамо».

«У «Динамо» больше шансов на успех, потому что их устраивает ничья. Однако я буду болеть за «Сочи», поскольку там работает наш близкий товарищ — «директор Колизея» по фамилии Бородин», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Кроме того, зенитовец выразил мнение, что этот матч стоило развести по времени с остальными играми тура.

Напомним, матч «Динамо» — «Сочи» состоится завтра, 21 мая. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.