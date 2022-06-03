Агент защитника «Сочи» Дркушича рассказал, останется ли словенец в России

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица высказался о будущем игрока.

Ратковица заявил, что 22-летний словенец счастлив в России и не собирается покидать свой нынешний клуб.

«Ваня счастлив в клубе, и нет никаких причин что-то менять. Конечно, в футбольном бизнесе никогда не знаешь, что может случиться, особенно при текущей ситуации. Но Ваня на 100 процентов сфокусирован на «Сочи», — приводит слова Ратковицы Metaratings.

Также агент сообщил, что несколько других клубов следят за защитником, но конкретных предложений сторона футболиста пока не получала. Контракт словенца с «южанами» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1 миллион евро.

Дркушич перешёл в «Сочи» из словенского клуба «Браво» в январе нынешнего года. В прошедшем сезоне футболист провёл за российский клуб 11 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.