Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Точилин: Тюкавину рано уходить

27 Мая 2022 • 18:24 Комментировать
Динамо Москва
1:5
Сочи
окончен

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин прокомментировал возможную смену клуба нападающего команды Константина Тюкавина.

Точилин сказал RT, что Тюкавину не нужно торопиться менять команду, он воспитанник «Динамо», ему доверяет главный тренер. Футболист регулярно получает игровое время и ведет конкуренцию с одним из лучших форвардов России Фёдором Смоловым. Не факт, что в том же «Зените» получится заиграть, конкуренция в этом клубе намного сильнее.

22-летний нападающий принял участие в 35 играх прошедшего сезона, забил девять мячей и сделал четыре голевые передачи во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Точилин РПЛ Константин Тюкавин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Мая
19:21 · Кубок России
Непомнящий о финале Кубка России: «В этом матче главное будет — везение»
19:11 · Россия. Премьер-лига
Кержаков сказал, покинет ли он «Нижний Новгород»
19:02 · Россия. Премьер-лига
Шунин – о возможном уходе Шварца в «Герту»: «После матча со «Спартаком» можно будет говорить о грустном»
18:56 · Россия. Премьер-лига
Терюшков: «Химки» не покинут РПЛ
18:48 · Россия. Премьер-лига
«Химки» не смогут заявлять новых футболистов
18:47 · Кубок России
Шунин – в преддверии матча со «Спартаком»: «Динамо» слишком долго шло к финалу
18:37 · Кубок России
Широков о финале Кубка России: Возможный уход Шварца не должен повлиять на игроков «Динамо»
18:24 · Россия. Премьер-лига
Точилин: Тюкавину рано уходить
18:24 · Россия. Премьер-лига
«Факел» взял в аренду защитника «Локомотива» Морозова
18:11 · Кубок России
Паршивлюк о финале Кубка России: Мне нечего доказывать «Спартаку»
17:55 · Россия. Премьер-лига
39-летний Лебеденко продлил контракт с «Торпедо»
13:43 · Кубок России
Ловчев: «Думаю, Бакаев просит у «Спартака» больше денег»
13:28 · Кубок России
Грулёв рассказал, в чём «Динамо» уступает «Зениту»
13:23 · Кубок России
Уилкшир: Надеюсь, что «Динамо» сможет завершить отличный сезон на высоком уровне
13:19 · Россия. Премьер-лига
«Герта» отреагировала на слухи о подписании контракта со Шварцем
Все новости
Рекомендуем