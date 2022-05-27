Точилин: Тюкавину рано уходить

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин прокомментировал возможную смену клуба нападающего команды Константина Тюкавина.

Точилин сказал RT, что Тюкавину не нужно торопиться менять команду, он воспитанник «Динамо», ему доверяет главный тренер. Футболист регулярно получает игровое время и ведет конкуренцию с одним из лучших форвардов России Фёдором Смоловым. Не факт, что в том же «Зените» получится заиграть, конкуренция в этом клубе намного сильнее.

22-летний нападающий принял участие в 35 играх прошедшего сезона, забил девять мячей и сделал четыре голевые передачи во всех турнирах.