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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев о матче «Динамо» - «Сочи»: Поединок должен получиться результативным

21 Мая 2022 • 10:21 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
Через 6 ч. 16 мин.

Бывший наставник «Динамо» Андрей Кобелев поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка в РПЛ между «сине-белыми» и «Сочи».

Кобелев сказал RT, что нас ждёт встреча на три результата. Экс-наставник динамовцев отметил, что поединок должен получиться результативным, так как обе команды стараются играть в открытый и атакующий футбол с большим количеством коротких и средних передач.

Напомним, что встреча между «Динамо» и «Сочи» состоится сегодня в 17.00 по московскому времени. Победитель этого матча в итоге займёт вторую строчку по итогам этого сезона в РПЛ.

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