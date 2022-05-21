Кобелев о матче «Динамо» - «Сочи»: Поединок должен получиться результативным

Бывший наставник «Динамо» Андрей Кобелев поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка в РПЛ между «сине-белыми» и «Сочи».

Кобелев сказал RT, что нас ждёт встреча на три результата. Экс-наставник динамовцев отметил, что поединок должен получиться результативным, так как обе команды стараются играть в открытый и атакующий футбол с большим количеством коротких и средних передач.

Напомним, что встреча между «Динамо» и «Сочи» состоится сегодня в 17.00 по московскому времени. Победитель этого матча в итоге займёт вторую строчку по итогам этого сезона в РПЛ.