Илья Казаков: «Галактионов возглавил команду РПЛ»

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов возглавил один из клубов РПЛ, сообщает журналист Илья Казаков.

Бывший пресс-атташе сборной России не стал называть новое место работы 38-летнего специалиста, лишь намекнув на то, что им может оказаться клуб, который вёл борьбу за выживание в прошедшем сезоне РПЛ.

Ранее Галактионов также работал в академии московского «Динамо» и грозненском «Ахмате».

«Галактионов — динамовец, поэтому его переход в эту команду был бы логичен и интересен. Но точно ли Михаил едет именно туда? Им интересовался клуб, который в последних турах вёл борьбу за выживание. Всё станет известно в ближайшие дни», — заявил Казаков в своём телеграм-канале.