Лещенко верит в победу «Динамо» над «Сочи»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего матча московской команды с «Сочи».

Лещенко сказал «Спорт-Экспрессу», что сочинский клуб очень здорово выглядит, но и динамовцы, судя по последним матчам, вроде бы активизировались, так что шансы на победу у команд одинаковые. Артист отметил, что верит в успех «Динамо», так как «сине-белые» уже очень много лет не занимали призовые места.

Напомним, что встреча между «Динамо» и «Сочи» состоится 21 мая в 17.00 по московскому времени. Победитель в итоге займёт вторую строчку в турнирной таблице.