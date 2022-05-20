Силкин прокомментировал результаты «Динамо» в текущем сезоне

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин заявил, что бронзовые медали станут хорошим результатам для клуба.

«Если «Динамо» займет третье место, это провал или нормальный результат? Это будет нормальный результат. В тройку команда не часто попадает, но не надо забывать про финал Кубка России», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что медали уже команда не упустит, а если «Динамо» одержит победу на «Спартаком» в финале, то сезон будет для клуба успешным.

В последнем туре чемпионата России «Динамо» сыграет с «Сочи», у команд одинаковое количество очков, но «бело-голубым» будет достаточно ничейного результата, чтобы сохранить второе место в лиге.