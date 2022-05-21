Центральный матч 30-го тура РПЛ проходит по неожиданному сценарию. В игре с «Сочи» «Динамо» вело на протяжении половины тайма после автогола Кристиана Нобоа, но затем южане за 18 минут забили четыре гола подряд! Вашему вниманию результативные удары Артура Юсупова, Матео Касьерры и Нобоа.