Центральный матч 30-го тура РПЛ проходит по неожиданному сценарию. В игре с «Сочи» «Динамо» вело на протяжении половины тайма после автогола Кристиана Нобоа, но затем южане за 18 минут забили четыре гола подряд! Вашему вниманию результативные удары Артура Юсупова, Матео Касьерры и Нобоа.
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