Ловчев: Удивил результат «Сочи»

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал игру «Сочи» в чемпионате России 2021/22.

Ловчев заявил «Спорт КП», что больше всех его удивил результат «Сочи». Конечно, все понимают, что это проект «Зенит-2», ведь большинство игроков «Сочи» пришли в команду из «Зенита», в котором не пригодились главному тренеру Сергею Семаку.

Главный источник успеха сочинской команды — Владимир Федотов, считает бывший футболист.

«Сочи» разгромили в 30-м туре РПЛ московское «Динамо» со счетом 5:1, этот результат позволил подопечным Федотова подняться на вторую строчку и завоевать серебряные медали чемпионата России.