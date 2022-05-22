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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев: Удивил результат «Сочи»

22 Мая 2022 • 21:58 Комментировать (1)
Динамо Москва
1:5
Сочи
окончен

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал игру «Сочи» в чемпионате России 2021/22.

Ловчев заявил «Спорт КП», что больше всех его удивил результат «Сочи». Конечно, все понимают, что это проект «Зенит-2», ведь большинство игроков «Сочи» пришли в команду из «Зенита», в котором не пригодились главному тренеру Сергею Семаку.

Главный источник успеха сочинской команды — Владимир Федотов, считает бывший футболист.

«Сочи» разгромили в 30-м туре РПЛ московское «Динамо» со счетом 5:1, этот результат позволил подопечным Федотова подняться на вторую строчку и завоевать серебряные медали чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Ловчев Сочи РПЛ
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