Агент Тюкавина о заявлении Медведева: Не будем рассматривать предложение от «Зенита»

Алексей Сафонов, который представляет интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал об интересе «Зенита» к игроку.

«Я не знаю, откуда журналисты взяли информацию, что «Зенит» интересуется Тюкавиным, — я такого точно не говорил», — цитирует Сафонова «Чемпионат».

На высказывание генерального директора «Зенита» Александра Медведева о том, что информация об интересе «сине-бело-голубых» к Тюкавину является агентскими играми, Сафонов ответил, они не будут рассматривать предложение от петербургского клуба, если таковое поступит.

Агент заявил, что никогда не сообщал об интересе «Зенита» к его клиенту.