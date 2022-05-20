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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лещенко о продаже пива на стадионах: Главное, чтобы наши болельщики не переусердствовали

20 Мая 2022 • 11:29 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
21.05 17:00

Именитый российский артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко отреагировал на новость о том, что на матче между «сине-белыми» и «Сочи» будут продавать пиво.

Лещенко сказал «Спорт-Экспрессу», что это прекрасная новость, так как во многих странах продают пиво, и в Англии, и в Германии, а мы ничуть не хуже и любим удовольствия. Артист отметил, что самое главное, чтобы российские болельщики не переусердствовали с пивом и просто создали себе настроение для просмотра хорошего футбола.

Напомним, что встреча между московскими динамовцами и «Сочи» состоится 21 мая в 17.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сочи Пиво Лев Лещенко
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ДИНАМО МОСКВА СОЧИ
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