Лещенко о продаже пива на стадионах: Главное, чтобы наши болельщики не переусердствовали

Именитый российский артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко отреагировал на новость о том, что на матче между «сине-белыми» и «Сочи» будут продавать пиво.

Лещенко сказал «Спорт-Экспрессу», что это прекрасная новость, так как во многих странах продают пиво, и в Англии, и в Германии, а мы ничуть не хуже и любим удовольствия. Артист отметил, что самое главное, чтобы российские болельщики не переусердствовали с пивом и просто создали себе настроение для просмотра хорошего футбола.

Напомним, что встреча между московскими динамовцами и «Сочи» состоится 21 мая в 17.00 по московскому времени.