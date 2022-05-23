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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Грулёв может перейти в «Зенит»

23 Мая 2022 • 14:14 Комментировать (1)
Динамо Москва
1:5
Сочи
окончен

«Зенит» заинтересован в подписании нападающего московского «Динамо» Вячеслава Грулёва, сообщает Metaratings.

По информации источника, игра 23-летнего футболиста нравится главному тренеру питерской команды Сергею Семаку. Представители «Зенита» уже контактировали с агентом игрока Павлом Андреевым. Петербуржцы считают, что Грулёв сможет усилить атакующую линию команды в случае отъезда легионеров.

В прошедшем сезоне РПЛ Грулёв провёл за «Динамо» 26 матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Вячеслав Грулёв
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