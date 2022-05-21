Булыкин рассказал, какой матч 30-го тура РПЛ будет смотреть

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин рассказал журналистам о том, какой матч последнего тура РПЛ он будет смотреть.

Булыкин сказал «Чемпионату», что встреча между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» его не интересует, так как это будет матч двух середняков. Экс-игрок отметил, что будет смотреть поединок между «Динамо» и «Сочи», так как это будет борьба за второе место. Булыкин добавил, что серебряные медали будут важными для любой из команд.

Напомним, что все встречи последнего тура РПЛ начнутся сегодня в 17.00 по московскому времени. Победитель матча «Динамо» - «Сочи» займёт вторую строчку в по итогам сезона.