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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов может сменить Шварца на посту главного тренера «Динамо»

26 Мая 2022 • 13:24 Комментировать
Динамо Москва
1:5
Сочи
окончен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов может сменить Сандро Шварца на посту наставника «Динамо», сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство московского клуба рассматривает Федотова в качестве приоритетного варианта на случай ухода немецкого специалиста. Ранее сообщалось об интересе к Шварцу со стороны берлинской «Герты».

По итогам минувшего сезона РПЛ сочинцы под руководством Федотова заняли второе место в турнирной таблице, опередив «Динамо» на три очка. Ранее специалист работал в таких клубах как «Оренбург», «Урал» и «Арарат».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владимир Федотов Сочи Сандро Шварц
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