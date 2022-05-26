Федотов может сменить Шварца на посту главного тренера «Динамо»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов может сменить Сандро Шварца на посту наставника «Динамо», сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство московского клуба рассматривает Федотова в качестве приоритетного варианта на случай ухода немецкого специалиста. Ранее сообщалось об интересе к Шварцу со стороны берлинской «Герты».

По итогам минувшего сезона РПЛ сочинцы под руководством Федотова заняли второе место в турнирной таблице, опередив «Динамо» на три очка. Ранее специалист работал в таких клубах как «Оренбург», «Урал» и «Арарат».