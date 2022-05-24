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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев назвал лучшего тренера сезона в РПЛ

24 Мая 2022 • 13:07 Комментировать
Динамо Москва
1:5
Сочи
окончен

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев поделился мнением о лучшем тренере прошедшего сезона РПЛ.

Гаджиев отметил вклад в успехи своих команд многих российских наставников, среди которых: Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Ростов»), Игорь Осинькин («Крылья Советов»). Однако лучшим тренером сезона специалист назвал Владимира Федотова из «Сочи».

«Мы увидели, что «Сочи» стабильно и уверенно играет в самых сложных ситуациях. Для того, чтобы сформировать такую команду Федотов потратил не так уж много времени. Уже в прошлом году команда показала неплохой результат, а в этом — поднялась до прелов своих возможностей», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Напомним, под руководством Федотова сочинцы завоевали серебряные медали РПЛ. Этот результат стал наивысшим достижением в истории клуба.  

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Владимир Федотов Сочи
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