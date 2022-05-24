Гаджиев назвал лучшего тренера сезона в РПЛ

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев поделился мнением о лучшем тренере прошедшего сезона РПЛ.

Гаджиев отметил вклад в успехи своих команд многих российских наставников, среди которых: Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Ростов»), Игорь Осинькин («Крылья Советов»). Однако лучшим тренером сезона специалист назвал Владимира Федотова из «Сочи».

«Мы увидели, что «Сочи» стабильно и уверенно играет в самых сложных ситуациях. Для того, чтобы сформировать такую команду Федотов потратил не так уж много времени. Уже в прошлом году команда показала неплохой результат, а в этом — поднялась до прелов своих возможностей», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Напомним, под руководством Федотова сочинцы завоевали серебряные медали РПЛ. Этот результат стал наивысшим достижением в истории клуба.