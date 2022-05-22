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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шунин поздравил болельщиков «Динамо» с бронзовыми медалями

22 Мая 2022 • 23:54 Комментировать
Динамо Москва
1:5
Сочи
окончен

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин подвёл итоги сезона.

«Всех с бронзой и идем дальше! Только вперед. Только вверх. Только ДИ-НА-МО!» — написал Шунин в социальной сети.

Голкипер заявил, что команда довольна результатом, ведь «Динамо» завоевали первые медали за 14 лет. У команды есть прогресс, зрелищный и атакующий футбол, благодаря которому, на стадионе появляется все больше и больше болельщиков.

«Сочи» одолел «Динамо» в 30-м туре Российской премьер-лиги со счетом 5:1, сместив московский клуб на третье место. Таким образом, сочинский клуб завоевал серебряные медали чемпионата России, а «бело-голубые» получили бронзовые медали.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин Сочи РПЛ
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