Шунин поздравил болельщиков «Динамо» с бронзовыми медалями

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин подвёл итоги сезона.

«Всех с бронзой и идем дальше! Только вперед. Только вверх. Только ДИ-НА-МО!» — написал Шунин в социальной сети.

Голкипер заявил, что команда довольна результатом, ведь «Динамо» завоевали первые медали за 14 лет. У команды есть прогресс, зрелищный и атакующий футбол, благодаря которому, на стадионе появляется все больше и больше болельщиков.

«Сочи» одолел «Динамо» в 30-м туре Российской премьер-лиги со счетом 5:1, сместив московский клуб на третье место. Таким образом, сочинский клуб завоевал серебряные медали чемпионата России, а «бело-голубые» получили бронзовые медали.