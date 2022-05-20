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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нападающий «Сочи» Кассьерра может перейти в «Рейнджерс»

20 Мая 2022 • 01:39 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
21.05 17:00

Агент Мартин Араоз, который представляет интересы нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, прокомментировал будущее своего клиента.

«Посмотрим, покинет ли Матео Россию летом или нет. Всё зависит от того, как будут развиваться события дальше. «Рейнджерс»? Мы рассматриваем различные варианты», — цитирует Араоза «Чемпионат».

25-летний форвард принял участие в 21 матче Российской премьер-лиги, забил 11 голов и сделал 5 голевых передач в нынешнем сезоне. Контракт Кассьерры с «Сочи» рассчитан до конца июня 2023 года. Стоимость игрока по данным портала transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи РПЛ Матео Кассьерра Рейнджерс Мартин Араоз
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