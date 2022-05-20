Нападающий «Сочи» Кассьерра может перейти в «Рейнджерс»

Агент Мартин Араоз, который представляет интересы нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, прокомментировал будущее своего клиента.

«Посмотрим, покинет ли Матео Россию летом или нет. Всё зависит от того, как будут развиваться события дальше. «Рейнджерс»? Мы рассматриваем различные варианты», — цитирует Араоза «Чемпионат».

25-летний форвард принял участие в 21 матче Российской премьер-лиги, забил 11 голов и сделал 5 голевых передач в нынешнем сезоне. Контракт Кассьерры с «Сочи» рассчитан до конца июня 2023 года. Стоимость игрока по данным портала transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.