Федотов — главный кандидат на пост тренера «Динамо»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов — главный кандидат на пост наставника «Динамо», сообщает Sport24.

Однако, по информации источника, есть большая вероятность того, что специалист примет решение отклонить предложение «бело-голубых», так как раздумывает над продлением контракта с «Сочи».

Ранее, немецкий специалист Сандро Шварц объявил о своём уходе с поста главного тренера «Динамо».

В минувшем сезоне РПЛ сочинцы под руководством Федотова сумели занять второе место, добившись лучшего результата в истории клуба. Российский специалист возглавляет команду с начала 2020 года.