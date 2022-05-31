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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов — главный кандидат на пост тренера «Динамо»

31 Мая 2022 • 14:55 Комментировать
Динамо Москва
1:5
Сочи
окончен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов — главный кандидат на пост наставника «Динамо», сообщает Sport24.

Однако, по информации источника, есть большая вероятность того, что специалист примет решение отклонить предложение «бело-голубых», так как раздумывает над продлением контракта с «Сочи».

Ранее, немецкий специалист Сандро Шварц объявил о своём уходе с поста главного тренера «Динамо».

В минувшем сезоне РПЛ сочинцы под руководством Федотова сумели занять второе место, добившись лучшего результата в истории клуба. Российский специалист возглавляет команду с начала 2020 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владимир Федотов Сочи
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