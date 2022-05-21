Скопинцев: «Никто не ожидал, что «Динамо» будет в тройке»

Футболист «Динамо» Дмитрий Скопинцев в разговоре с журналистами прокомментировал бронзовые медали «бело-голубых».

- Что можете сказать болельщикам после такой игры? 1:5 случайно бывает редко

- Болельщикам всем спасибо за этот путь и сезон. Я думаю, никто не ожидал, что мы будем в тройке. С этим вряд ли кто-то будет спорить. Конечно, мы сами ждали от себя большего. После первого круга мы шли очень хорошо. Что-то случилось в нашей системе. Но я верю, что мы сможем собраться и выдать мощный матч в финале Кубка. Почему 1:5 не могу сказать. Начали хорошо, забили. Проанализируем, но сильно заморачиваться не будем. Если выиграем кубок, то нам простят смазанный отрезок весны.

- Без еврокубков может быть серебро и не так важно?

- Нет. Для каждого было важно. 28 лет команда не брала серебро, многие в нашей команде тогда ещё даже не родились. Может быть, в следующем году выше будем.

- Когда вы уходите на перерыв со счётом 1:4, что у вас внутри? Что говорит вам тренер? Это же сильный стресс

- Чувство неприятное. Тем более так быстро всё произошло. При счёте 1:0 все были уверены, что сможем забивать и дальше. Быстро матч проходит для игроков. Нужно быть сильными, чтобы что-то менять прямо во время игры. Сегодня этого не произошло. Пару раз в сезоне мы совершали камбэки. Сейчас нам дали выходной, нужно поменять что-то в голове и играть финал Кубка на позитиве», - передает слова Скопинцева корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.