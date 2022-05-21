Бышовец назвал фаворита матча «Динамо» — «Сочи»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец назвал фаворита в матче за второе место между «Динамо» и «Сочи».

Специалист считает, что явного фаворита в этой встрече нет. Несмотря на это, по мнению Бышовца, шансов добиться успеха больше у хозяев поля.

«Сегодня будет матч нервов. С одной стороны опыт, а с другой инициативность. Это вопрос психологии. Шансов на 1% больше у «Динамо», — приводит слова Бышовца «Чемпионат».

Матч «Динамо» — «Сочи» состоится сегодня, 21 мая. Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени. На данный момент команды имеют равное количество набранных очков в своём активе — по 53.