Карапетян: «Никто не хочет видеть российских футболистов в Европе»

Бывший нападающий «Сочи» и сборной Армении Александр Карапетян рассказал, реально ли в нынешней ситуации российским футболистам найти работу в Европе.

Футболист отметил, что на данный момент переход в европейский клуб для российского игрока невозможен.

«Я очень многим футболистам помогал с трудоустройством, у меня полно связей в европейском футболе. Специально интересовался, есть ли возможность русским игрокам подписать контракты в Европе. Все мне теперь говорят, что это невозможно, никто не хочет их больше видеть», — приводит слова Карапетяна Metaratings.

Также Карапетян заявил, что его друг, голкипер «Сочи» Сослан Джанаев, намерен остаться в команде по окончании текущего сезона. Напомним, контракт 35-летнего вратаря истекает летом нынешнего года.

Сам 34-летний Карапетян в настоящий момент защищает цвета армянского клуба «Алашкерт».