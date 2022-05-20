Комбаров: Ничего плохого в продаже пива на стадионе не вижу

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров рассказал журналистам о том, что думает по поводу продажи пива на стадионе во время матча «Динамо» - «Сочи».

Комбаров сказал «Спорт-Экспрессу», что у нас в стране должна быть определённая культура распития алкогольных напитков, как на Западе, где люди ведут себя культурно и адекватно. Экс-игрок отметил, что ничего плохого в продаже пива не видит, так как если человек захочет, то он выпьет перед матчем, а тут хотя бы клуб сможет немного на этом заработать.

Напомним, что на стадионе во время поединка между «Динамо» и «Сочи» будет разрешена продажа пива.