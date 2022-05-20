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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «Динамо» не будет рассматривать матч за серебряные медали, как тренировку к финалу Кубка» эксклюзив

20 Мая 2022 • 22:55 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Сочи
Через 16 ч. 45 мин.

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Динамо» и «Сочи».

«Фаворита здесь нет. Команды примерно равные, в хорошем состоянии, играют в современный футбол. Обе команды находятся на подъеме. Для «Динамо» очень важно выиграть матч, чтобы создать соответствующее настроение перед финалом Кубка. «Сочи» нужно выиграть, чтобы впервые завоевать серебренные медали. Мотивация у обеих команд очень хорошая. Явного преимущества ни в мастерстве футболистов, ни в уровне готовности нет. Абсолютно равные стартовые прогнозы.

Всё будет зависеть от того, кто как окажется готов. Многое решит физическое состояние команд. У меня хорошие ожидания от предстоящего матча. «Динамо», конечно же, не будет рассматривать эту игру, как тренировку к финалу Кубка. Речи об этом быть не может. В профессиональном спорте такого не должно быть изначально. Нужно понимать характер предстоящего матча. Команда входит в историю российского футбола либо как серебряный призёр, либо как бронзовый. Разница есть. Поэтому не будут «динамовцы» рассматривать игру с «Сочи», как подготовку к финалу Кубка», - сказал Колосков.

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