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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лесовой поделился эмоциями от выхода в стартовом составе «Динамо»

15 Мая 2022 • 11:10 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
21.05 17:00

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой прокомментировал ничейный результат в матче 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:3).

Напомним, Лесовой впервые в текущем году вышел на поле в стартовом составе своей команды.  

«Это очень эмоциональный момент. Я проделал большой путь о того момента, как получил травму, до сегодняшнего дня. По пятибалльной шкале поставил бы себе четвёрку за этот матч. Очень счастлив, что провёл на поле все 90 минут», — приводит слова Лесового пресс-служба «Динамо».

Полузащитник также похвалил соперника, который не сдался после того, как счет стал 1:3 не в их пользу, сумев найти в себе силы, чтобы отыграться.

В последнем туре «Динамо» встретится с «Сочи». На данный момент команды имеют в своём активе равное количество очков (по 53), поэтому их очный матч решит судьбу медалей текущего розыгрыша РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
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