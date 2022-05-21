Артур Юсупов рассказал секрет серебряных медалей «Сочи»

Футболист «Сочи» Артур Юсупов в разговоре с журналистами поделился впечатлениями о завершившемся сезоне Российской премьер-лиги.

- Мы очень рады этой победе. Мне очень хотелось быть выше «Динамо». Этот факт дополняет мою радость. Старался сдержать эмоции, но сделать это трудно.

- Вы смотрели на скамейку «Динамо»? Складывалось такое ощущение.

- Нет. У меня папа был на игре. Я ему показывал там. Я ему говорил, что мы возьмем медали.

- Вы с Касьеррой что-то показали фанатскому сектору «Динамо»?

- Нет, мы просто фотографировались, а они видимо что-то подумали. Футбол же не война. Тяжело сдержать эмоции радости. Не всегда в жизни радость, а тут такой момент.

- От «Сочи» в начале сезона не ожидали такого результата. В чем секрет?

- В этом как раз и секрет. От «Зенита» все ждали чемпионство. А мы сами может быть даже не ожидали. По ходу сезона набирали уверенность и заслуженно взяли серебро. Мы не тянули время, а мы играли. Я ставил планку быть выше, чем в прошлом году - получилось.

- Аппетит приходит во время еды. Теперь цель быть ещё выше?

- Мы не молодеем, будет тяжело.

- Не обидно, что «Динамо» так награждали, а вам просто медали отдали.

- Без разницы. Думаю, в раздевалке мы отметили намного лучше. Честно, эмоций после раздевалки намного больше, чем на поле. Хочется радоваться. Морально было тяжело в этом сезоне.

- Матч с «Динамо» казался лёгким.

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- Не такой уж и лёгкий. Мы проигрывали 0:1. У нас сильная команда. Мы показываем хороший футбол и забиваем голы. Сегодня могли ещё штучки три забить. Думаю, всё по делу.

- Легионеры в команде остаются?

- Сложно сказать. Думаю, все по-разному. Хочется, чтобы все остались. Конкретно мне никто не говорил, что уходит или остаётся. Наверное у них есть предложение. Касьерра провёл классный сезон, например. В прошлом сезоне тоже уходили игроки. Костяк команды остаётся же. Всё будет нормально», - передает слова Юсупова корреспондент «Евро-футбол.Ру» Николай Алексеев.