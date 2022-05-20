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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

На матче РПЛ между «Динамо» и «Сочи» будут продавать пиво

20 Мая 2022 • 11:23 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Сочи
21.05 17:00

Московское «Динамо» будет продавать пиво на заключительном поединке этого сезона с «Сочи».

По информации «Спорт-Экспресса», болельщики смогут купить себе пиво на последнем матче этого сезона между «Динамо» и «Сочи». Это стало возможным после того, как правительство Москвы выпустило постановление, которое разрешает продажу алкоголя на стадионах до 31 декабря в качестве эксперимента. Продажу пива и других некрепких алкогольных напитков разрешили также на концертах и в музеях.

Напомним, что поединок 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Сочи» состоится 21 мая в 17.00 по московскому времени. В этом матче решится судьба второго места.

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