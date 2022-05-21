Битва за серебро: «Динамо» и «Сочи» назвали стартовые составы

В центральном поединке 30-го тура российской Премьер-лиги московское «Динамо» на своем домашнем поле встретится с «Сочи». В этом матче решится судьба серебряных медалей.

Тренерские штабы команд огласили стартовые составы на важнейший матч:

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Варела, Бальбуэна, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро, Смолов.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Кассьера.

Перед этой встречей на счету «Динамо» и «Сочи» по 53 набранных балла. Столичный коллектив опережает южан за счет дополнительных показателей.

Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 17:00 по местному времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.