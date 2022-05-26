Шварц останется в «Динамо»

Немецкий специалист Сандро Шварц, который является главным тренером московского «Динамо», не планирует покидать клуб.

Metaratings сообщает, что Шварц хочет остаться в «Динамо». По информации источника, «Герта», которая бала заинтересована в немецком наставнике, никаких официальных документов в московский клуб не направляла.

В минувшем сезоне «Динамо» завоевало бронзовые медали чемпионата России, набрав 53 очка в 30 играх. Помимо этого, клуб продолжает путь в Кубке России. Финал розыгрыша, в котором «бело-голубые» сыграют с московским «Спартаком», пройдет 29 мая в «Лужниках».