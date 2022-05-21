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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джанаев: «Сегодня нам хлопали даже болельщики «Динамо»

21 Мая 2022 • 20:55 Комментировать
Динамо Москва
1:5
Сочи
окончен

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев в разговоре с журналистами прокомментировал итоги матча против «Динамо» (5:1), а также серебряные медали РПЛ.

- Если не верить в себя, ничего  не получится. Мы когда собирались, мы хотели сделать шаг вперёд. В том году делили с «Рубином» 4-5. В этом году сделали шажочек вперёд. Хотелось сделать этот шаг.

- Для вас это третье серебро. Насколько оно более весомое?

- Каждое серебро значимо. Если мы говорим об этом серебре, то тут можно так сказать. Большинство же не верило в нас. Поэтому оно значимо для нас. Главное, что мы верили в себя. У нас есть команда или, как мы называем её, семья. Сегодня мы всем показали, что наша команда может показывать хороший футбол. С минимальными инвестициями сделать такую команду за три года это дорогого стоит.

- После травмы вы потеряли место в основе. Вы хотите остаться в команде или хотите гарантий первого номера в команде?

- У нас есть семья. У нас нет первого номера или второго. Есть команда, есть люди, которые на данный момент лучше, они и играют.

- То есть обид никаких нет?

- А какие обиды могут быть? Сегодня ты первый номер, а завтра уже третий. Здесь всё всегда меняется. Номер один нужно доказывать каждый день.

- Вам уже предложен новый контракт?

- Мы сейчас разговариваем по контракту. Пока ничего не подписал. Как подпишу, объявят. Сейчас сезон только закончился, мы сядем за стол переговоров и всё обсудим.

- Вы бы хотели остаться в «Сочи»?

- Да. Мы здесь прошли большой путь. Мы провели большую работу. Сегодня нам хлопали даже болельщики «Динамо». За короткий период времени мы провели большую работу и хотим продолжать это делать.

- Есть ли подавленность, что не сыграете в Лиге чемпионов?

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- Подавленных никого нет. Но есть небольшое разочарование. Мы могли бы там участвовать. Хотелось бы, ведь Лига чемпионов - турнир номер один. Но в мире есть много важных вещей. Мы не убиты горем от того, что не будем играть. Надо перетерпеть и всё. Дай Бог, сыграем еще.

- Способен ли «Сочи» в следующем сезоне бороться за чемпионство?

- Поступательное движение идёт. Хотелось бы уже приносить кубки. Но загадывать ничего нельзя. Первый год мы втягивались, чуть не вылетели. Второй год поделили 4-5 место. Сегодня уже серебро. Конечно, хочется двигаться и дальше.

- Какова вероятность, что костяк команды сохранится на следующий год?

- Я надеюсь, что сохранится и всё будет в порядке. Обычно несколько человек всегда уходит, несколько приходит. Костяк должен сохраниться. Президент клуба неоднократно говорил, что будет поддерживать команду и с «Сочи» будет всё в порядке», - передаёт слова Джанаева корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.

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