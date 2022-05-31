Кобелев назвал главную потерю «Динамо» по ходу сезона

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил выступление «бело-голубых» в прошедшем сезоне РПЛ.

По мнению специалиста, «Динамо» смогло показать достойный результат, выиграв бронзовые медали чемпионата России. Однако отметил, что на игру «бело-голубых» во второй половине сезона сильно повлияло отсутствие украинского защитника Ивана Ордеца, который покинул команду в феврале.

«По ходу сезона было видно, что Ордец — это серьёзная потеря для «Динамо», — приводят слова Кобелева РИА Новости.

В минувшем сезоне 29-летний Ордец провёл в составе «бело-голубых» 19 матчей, в которых отметился одним забитым голом.