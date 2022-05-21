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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нобоа стал самым возрастным игроком РПЛ после Карадениза, который в одном матче забил и отдал голевую передачу

21 Мая 2022 • 21:57 Комментировать
Динамо Москва
1:5
Сочи
окончен

Сегодня, 21 мая, «Сочи» на выезде разгромил «Динамо» (5:1) в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги.

В этом матче полузащитник гостей Кристиан Нобоа отметился голом и результативной передачей. По информации Opta Sport, эквадорец забил гол в возрасте 37 лет и 42 дней.

За последние 10 лет только Гёкдениз Карадениз оформлял гол+пас в матче РПЛ в более зрелом возрасте - за «Рубин» в матче против «Анжи» в августе 2017 года (37 лет и 220 дней).

В завершившемся сезоне Нобоа сыграл за «Сочи» 29 матчей, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт рассчитан до 2023 года.

«Сочи» по итогам сезона-2021/22 занял второе место в турнирной таблице, сместив «Динамо» на третью строчку.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Гёкдениз Карадениз Кристиан Нобоа Сочи РПЛ
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окончен Краснодар 1:1 Ахмат 2.55 3.75 2.60
окончен Динамо Москва 1:5 Сочи
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окончен ЦСКА Москва 4:0 Ростов 1.73 4.00 4.50
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Сегодня, 21 Мая
21:57 · Россия. Премьер-лига
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