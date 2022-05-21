Нобоа стал самым возрастным игроком РПЛ после Карадениза, который в одном матче забил и отдал голевую передачу

Сегодня, 21 мая, «Сочи» на выезде разгромил «Динамо» (5:1) в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги.

В этом матче полузащитник гостей Кристиан Нобоа отметился голом и результативной передачей. По информации Opta Sport, эквадорец забил гол в возрасте 37 лет и 42 дней.

За последние 10 лет только Гёкдениз Карадениз оформлял гол+пас в матче РПЛ в более зрелом возрасте - за «Рубин» в матче против «Анжи» в августе 2017 года (37 лет и 220 дней).

В завершившемся сезоне Нобоа сыграл за «Сочи» 29 матчей, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт рассчитан до 2023 года.

«Сочи» по итогам сезона-2021/22 занял второе место в турнирной таблице, сместив «Динамо» на третью строчку.