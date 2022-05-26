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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: Федотову будет тяжело в «Спартаке», в ЦСКА проще

26 Мая 2022 • 23:13 Комментировать (2)
Динамо Москва
1:5
Сочи
окончен

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о возможной смене клуба главным тренером «Сочи» Владимиром Федотовым.

«Это нормальная история, когда после успешного сезона тебя зовут в топ-клуб. В ЦСКА у него может получиться, думаю. Армейцы стабильнее и перспективнее все-таки, чем «Сочи», — сказал Тарханов «РБ Спорту».

По мнению эксперта, если Федотов покинет «Сочи», то это не станет для клуба большой проблемой, найдут другого специалиста. В «Спартаке» работать будет намного сложнее, в ЦСКА будет проще, там стабильное руководство.

«Сочи» под руководством Владимира Федотова завоевали серебряные медали чемпионата России 2021/22, набрав 56 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Александр Тарханов Владимир Федотов Сочи РПЛ
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