Тарханов: Федотову будет тяжело в «Спартаке», в ЦСКА проще

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о возможной смене клуба главным тренером «Сочи» Владимиром Федотовым.

«Это нормальная история, когда после успешного сезона тебя зовут в топ-клуб. В ЦСКА у него может получиться, думаю. Армейцы стабильнее и перспективнее все-таки, чем «Сочи», — сказал Тарханов «РБ Спорту».

По мнению эксперта, если Федотов покинет «Сочи», то это не станет для клуба большой проблемой, найдут другого специалиста. В «Спартаке» работать будет намного сложнее, в ЦСКА будет проще, там стабильное руководство.

«Сочи» под руководством Владимира Федотова завоевали серебряные медали чемпионата России 2021/22, набрав 56 очков.