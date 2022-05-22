В агентстве высказались о будущем Кассьерры

Агентство, представляющее интересы нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, высказалось о будущем футболиста.

«Многие клубы консультировались по поводу Кассьерры, но никаких официальных предложений не было. Ему комфортно в «Сочи», но мы рассмотрим все варианты», — приводит слова представителя агентства «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Кассьерра может перейти в шотландский «Рейнджерс».

В прошедшем сезоне 25-летний колумбиец провёл в составе «Сочи» 23 матча, в которых забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 3,5 миллиона евро.