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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой сказал, кого считает лучшим игроком минувшего сезона РПЛ

27 Мая 2022 • 23:35 Комментировать
Динамо Москва
1:5
Сочи
окончен

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой назвал лучшего игрока РПЛ по итогам сезона 2021/22.

«Однозначно в тройке у меня будет Нобоа, может быть, даже я его на первое место бы поставил. Дальше Шиманьски из «Динамо» и Барриос из «Зенита», — приводит слова Мостового «Все Про Спорт».

В расширенный список эксперт добавил Фелипе Малкома, а также сказал, что хороших игроков в лиге много.

37-летний Кристиан Нобоа в прошедшем сезоне принял участие в 29 матчах, забил десять голов и сделал девять голевых передач с учетом всех турниров. Футболист присоединился к «Сочи» в 2019 году, а по итогам сезона 2021/22 завоевал серебряные медали чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Кристиан Нобоа Сочи РПЛ Вильмар Барриос Себастиан Шиманьски Фелипе Малком
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