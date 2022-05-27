Мостовой сказал, кого считает лучшим игроком минувшего сезона РПЛ

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой назвал лучшего игрока РПЛ по итогам сезона 2021/22.

«Однозначно в тройке у меня будет Нобоа, может быть, даже я его на первое место бы поставил. Дальше Шиманьски из «Динамо» и Барриос из «Зенита», — приводит слова Мостового «Все Про Спорт».

В расширенный список эксперт добавил Фелипе Малкома, а также сказал, что хороших игроков в лиге много.

37-летний Кристиан Нобоа в прошедшем сезоне принял участие в 29 матчах, забил десять голов и сделал девять голевых передач с учетом всех турниров. Футболист присоединился к «Сочи» в 2019 году, а по итогам сезона 2021/22 завоевал серебряные медали чемпионата России.