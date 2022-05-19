Овечкин посетит матч «Динамо» - «Сочи»

Звёздный российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин посетит предстоящий матч последнего тура РПЛ между «Динамо» и «Сочи».

Как сообщает пресс-служба московской команды, звёздный хоккеист станет специальным гостем «Динамо» на последнем матче российского чемпионата с «Сочи», в котором будет решаться судьба второго места. Стоит отметить, что Овечкин также получил приглашение от «сине-белых» на финале Кубка России.

Напомним, что встреча между «Динамо» и «Сочи» состоится 21 мая в 17.00 по московскому времени. На данный момент команды делят между собой вторую строчку в таблице.