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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Овечкин посетит матч «Динамо» - «Сочи»

19 Мая 2022 • 08:39 Комментировать
Динамо Москва
...
Сочи
21.05 17:00

Звёздный российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин посетит предстоящий матч последнего тура РПЛ между «Динамо» и «Сочи».

Как сообщает пресс-служба московской команды, звёздный хоккеист станет специальным гостем «Динамо» на последнем матче российского чемпионата с «Сочи», в котором будет решаться судьба второго места. Стоит отметить, что Овечкин также получил приглашение от «сине-белых» на финале Кубка России.

Напомним, что встреча между «Динамо» и «Сочи» состоится 21 мая в 17.00 по московскому времени. На данный момент команды делят между собой вторую строчку в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Овечкин Сочи
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ДИНАМО МОСКВА СОЧИ
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