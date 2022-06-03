Агент Дркушича посоветовал российским клубам присмотреться к защитнику из чемпионата Словении

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, рассказал, на каких игроков из чемпионата Словении стоит обратить внимание российским клубам.

«Сейчас уверенно могу выделить Клемана Неманича из «Табора». Он — один из лучших центральных защитников в лиге, провёл отличный сезон, левша, высокий, сильный и обладает всеми качествами для игры в РПЛ», — приводит слова Ратковицы Metaratings.

В минувшем розыгрыше чемпионата Словении 25-летний Неманич провёл 28 матчей, отметившись в них одним забитым голом. Контракт словенца с «Табором» рассчитан до лета нынешнего года.