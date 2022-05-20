Комбаров считает «Динамо» фаворитом в матче с «Сочи»

Экс-защитник «Динамо» Дмитрий Комбаров поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка РПЛ между «сини-белыми» и «Сочи».

Комбаров сказал «Спорт-Экспрессу», что будет очень интересный матч между двумя командами, которые отчаянно сражаются за итоговое второе место в таблице. Экс-игрок отметил, что фаворитом этой встречи стоит назвать именно динамовцев, которые играют в родных стенах и должны быть чуть более мотивированными.

Напомним, что поединок между московским «Динамо» и «Сочи» состоится 21 мая в 17.00 по московскому времени. В этом матче решится судьба серебряных медалей.