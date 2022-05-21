Фанаты «Динамо» покидают стадион во время матча против «Сочи»

В эти минуты проходит заключительные матчи в сезоне, в столице «Динамо» принимает «Сочи».

Московский клуб уступает со счётом 1:5. На 8-й минуте Кристиан Нобоа забил в свои ворота, и «Динамо» вышло вперёд. После этого в воротах Антона Шунина побывало пять мячей. Хет-трик на свой счёт записал Матео Касьерра, и по голу забивали Кристиан Нобоа и Артур Юсупов. На 58-й минуте «Динамо» в меньшинстве оставил полузащитник Даниил Лесовой.

После этого фанаты «Динамо» не смогли совладать с эмоциями и начали демонстративно покидать стадион.

Московский клуб, вероятнее всего, упустил второе место в турнирной таблице РПЛ, проиграв очный матч своему прямому конкуренту.