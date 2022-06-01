Чичерин назвал назвал самого сильного партнёра по «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Никита Чичерин назвал самого сильного игрока, с которым ему довелось поиграть в московском клубе.

«Данни. Не видел, чтобы кто-то так же работал с мячом. Он мог принять и обработать любую передачу, даже если мяч летел ему в гланды», — приводит слова Чичерина Sport24.

Напомним, Чичерин — воспитанник «Динамо», выступавший за основную команду бело-голубых в период с 2008 по 2013 год. В настоящий момент 31-летний футболист защищает цвета клуба «Истиклол» из Душанбе.

Португалец Данни выступал за «Динамо» в период с 2005 по 2008 года. Всего в составе «бело-голубых» полузащитник провёл 113 матчей, забив в них 20 мячей, а также отдав 28 результативных передач.